Attractivité : la recette française pour attirer les investisseurs étrangers

Comment expliquer que la France soit redevenue attractive et devance à nouveau l’Allemagne, en se plaçant au premier rang des pays européens les plus attractifs pour les investissements étrangers ?

La France est le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. Qu’est ce qui rend désormais la France si désirable ? Selon des études, l’Hexagone est depuis cinq ans plus compétitif aux yeux du monde. Avec les crédits d’impôt recherche ou plus récemment la baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3 % à 25 % d’ici 2022, la France a fait plusieurs appels du pied vers les entreprises, qu’elles ont visiblement bien reçu.

Une confiance regagnée

“Le coût du travail, le droit du travail, la fiscalité des entreprises ont donné aux entreprises et aux investisseurs étrangers de l’air et un peu plus de confiance dans le pays en même temps que notre image s’améliorait, avec l’image d’un pays plus innovant”, explique Marc Lhermite, auteur du baromètre 2021 sur l’attractivité de la France Ernst & Young. Pendant la crise sanitaire, les dispositifs d’aides aux entreprises comme le chômage partiel ou les prêts garantis par l’Etat ont fini par convaincre les étrangers d’investir en France.