DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF, DÉCENTRALISATION DEPUIS 1996 – Les collectivités locales au cœur des enjeux politiques et de gouvernance

ACTE III DE LA DECENTRALISATION – Viabilité des collectivités locales en péril Dans la même foulée, l’adoption de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 instaurant l’Acte 3 de la décentralisation n’échappe pas aux suspicions et interrogations, à quelques mois des élections locales du 29 juin 2014. D’autant plus que les maires et élus locaux dénonçaient le manque de transferts de ressources qui devait suivre le renforcement des compétences des communes de plein exercice. Un scepticisme que relaie l’ancien maire de la capitale, Khalifa Sall, qui a dénoncé une réforme mal ficelée susceptible de menacer la viabilité des communes. « Ce qui m’a gêné, c’est que ce processus se soit poursuivi sans qu’une concertation élargie permette d’aboutir à un consensus. Ce que je reproche à cette loi, c’est qu’elle implique un morcellement des communes, alors que la tendance mondiale est à la métropolisation, c’est-à-dire au rassemblement et à la mutualisation des moyens. Une autonomisation devrait avoir comme corollaire la viabilité des collectivités locales concernées. Parmi les 19 communes (ndlr : Dakar), 6 ou 7 seront à l’aise, 4 ou 5 arriveront à s’en sortir, et les autres devront être soutenues », disait-il dans les colonnes du Magazine Jeune Afrique en décembre 2014. Avant d’ajouter : « L’Acte III aboutit à briser la cohérence et la continuité territoriales qui doivent caractériser toute action locale, ainsi que la solidarité entre les territoires. Nous sommes donc en train de réfléchir, au niveau du conseil communal, aux conditions d’une mutualisation intercommunale ». La communalisation intégrale qui supprime ainsi les communautés rurales, ainsi que les communes d’arrondissement créées en 1996 accordent des compétences élargies aux communes de plein exercice dans divers domaines : Santé, Environnement, gestion des ressources naturelles, Urbanisme entre autres… Cette nouvelle configuration administrative entraîne des divergences et des conflits autour des prérogatives des diverses structures : Mairie de Dakar aux mains de Taxawu Ndakaru (opposition), Etat du Sénégal et 19 communes dans la pratique des dispositions liées à l’Acte III. De ce fait, les péripéties autour de l’emprunt obligataire de la ville de Dakar (2015), des travaux de rénovation de la place de l’Indépendance (2016) et de la Place de Nation, ainsi que le programme de pavage urbain, viennent renforcer l’antagonisme entre l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall et le pouvoir apériste. Un climat de suspicions qui pèse fortement sur l’Acte III de la décentralisation perçu comme un moyen de dépouiller la mairie de Dakar de ses prérogatives, au profit de communes plus favorables au camp présidentiel.