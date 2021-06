Barreau de Dakar: l’Ordre des avocats annonce la suspension provisoire de Me Abdoulaye Babou

Le Conseil de l’Ordre des avocats du Sénégal a prononcé mercredi soir « la suspension provisoire avec effet immédiat » de Maître Abdoulaye Babou.

Cela fait suite à l’instruction disciplinaire décidée par le bâtonnier Me Papa Leyti Ndiaye après l’incident survenu à l’audience correctionnelle du 1er juin 2021 du Tribunal de grande instance (Tgi) de Diourbel, entre l’avocat mis en cause et Monsieur Mamadou Saidou Diallo, Substitut du Procureur de la République près ledit tribunal.