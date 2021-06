Le tourisme en Europe à l’épreuve de la lutte anti-Covid-19

Le grand jour sera bien sûr le premier juillet, lorsque le «pass sanitaire» européen entrera officiellement en vigueur. Certains pays l’appliquent déjà. Comme la Grèce, la Croatie ou la Bulgarie. Les autres grands pays touristiques du pourtour méditerranéen qui ne sont pas encore prêts pour sa mise en place ont en revanche levé pas mal de restrictions à l’entrée sur leur territoire pour attirer les visiteurs. L’Espagne apparaît comme le plus libéral. Plus besoin de test PCR pour les ressortissants de Schengen et même plus de quarantaine pour les ressortissants des pays à risque, le certificat de vaccination servira de sésame sur la péninsule. L’Espagne, l’un des pays les plus dépendants du tourisme, et celui qui en tire le meilleur parti, puisqu’il détient le record du nombre de nuits passés sur place, espère réaliser cet été 70% du chiffre des années précédant l’apparition du Covid-19. La Grèce elle aussi est assez permissive pour les non Européens: le test PCR, le vaccin ou le certificat d’immunité post Covid-19 suffisent pour les ressortissants aux poches bien garnis, les Canadiens, les Américains, les Chinois, les Russes, les Israéliens ou les Saoudiens.