“Pourquoi la validité du passeport va passer à 10 ans…”

iGFM – (Dakar) La validité du passeport va passer de 5 à 10 ans ? Le Secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’extérieur a expliqué l’objet de cette réforme dans les colonnes de L’Obs.

«Monsieur le Président de la République, pour soulager notre diaspora, a décidé de procéder à une grande réforme du passeport. En effet, il a pris la décision de faire passer la durée de validité du passeport de cinq (5) à dix (10), à l’instar de certains pays qui ont une forte communauté à l’étranger.

Cette mesure extrêmement importante et dont il faut se féliciter, viendra s’ajouter à l’augmentation des valises mobiles d’enrôlement et à l’ouverture prochaine de nouveaux centres de production et de centres satellites dans nos missions diplomatiques et consulaires, réglera durablement voire définitivement la lancinante et récurrente question de l’établissement et de renouvellement de passeports dans la diaspora.

Elle facilitera, par ricochet, les conditions de séjour de nos compatriotes à l’étranger ainsi que les déplacements de tous les Sénégalais.»