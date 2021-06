Fin de l’ère Netanyahu? Israël dans l’attente du vote de confiance à la «coalition du changement»

Douze ans de règne Netanyahu vont en principe prendre fin ce dimanche après-midi 13 juin après la prestation de serment du nouveau gouvernement israélien, la fameuse « coalition du changement ». Les opposants au Premier ministre sortant ont une nouvelle fois donné de la voix samedi 12 juin en plein cœur de Jérusalem.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul RFI

Après plus de douze années consécutives au pouvoir, Benjamin Netanyahu est sur le point de quitter ses fonctions. Un départ qui pourait être acté dans la foulée d’un vote prévu ce dimanche 13 juin à 16h, heures israéliennes, au Parlement.

Sauf coup de théâtre, La Knesset devrait en effet voter la confiance au gouvernement dirigé par Naftali Bennett. Sa « coalition du changement » est composée de huit partis, la plus éclectique qu’ait connu le pays. Selon un sondage publié par la chaîne de télé 12,43% des Israéliens pensent que le nouveau gouvernement aura une vie particulièrement courte.

« Adieu Bibi »

En attendant, les opposants au « roi Bibi », qui donnent de la voix depuis des mois, se sont une nouvelle fois réunis à Jérusalem samedi. « Bibi c’est fini », chantent les manifestants. « Bibi, Adieu et non pas au revoir », scandent-ils. Certains, comme Sylvie Shapira qui depuis près d’un an et demi passe tous ses samedis soir face à la résidence de Benyamin Netanyahu, ne cachent pas leur émotion. « On lui dit de dégager, de s’en aller, de nous quitter, loin, loin, qu’on ne le voit plus jamais, explique-t-elle. Pour nous, c’est comme une maladie dont on va se remettre. »

Dernière manifestation face à la rue Balfour à Jérusalem. Sabine Smadja, qui vient régulièrement de Galilée, espère qu’il n’y aura pas de surprise de dernière minute. « Tant que je ne l’aurai pas vu, je ne serai pas tranquille, confie-t-elle. Apparemment, toutes les chances sont réunies pour que la prestation de serment du nouveau gouvernement ait lieu. Mais on sait à quel point cet homme est retors et qu’il est prêt à toutes les manigances. »