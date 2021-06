“Il rend tout plus facile”: Lukaku encensé par la presse européenne pour son match XXL… et son message à Christian Eriksen

L’Equipe : “Même sans De Bruyne, la Belgique reste redoutable”

Gazzetta dello Sport: “En attente d’un vrai test”

“Une mission (trop) facile pour la Belgique contre la Russie”, entame plus prudemment la Gazzetta dello Sport. “Elle a conservé l’ossature de l’équipe du Mondial 2018, à la différence que le groupe semble encore plus aguerri. La meilleure preuve en est Romelu Lukaku, qui a marqué deux buts d’entrée. Inutile de dire qu’il est l’homme du match. Bien que nous devions attendre un vrai test avant de couvrir la Belgique d’éloges”.

Bild: “Un moment d’émotion pour les 34.000 spectateurs”

Marca: “La Belgique réussit au rythme de Lukaku”

Les plus grands compliments peuvent être lus en Espagne, où Marca place les Diables Rouges parmi les grands favoris. “Une Belgique supérieure a prouvé avec la victoire contre la Russie qu’elle est à prendre au sérieux dans cet Euro. Elle n’a même pas eu besoin de forcer son talent pour battre la Russie. Les Diables rouges sont les favoris de ce tournoi. Pas parce qu’ils sont numéro un au classement FIFA. Pas parce qu’ils se sont qualifiés sans défaite. C’est juste une équipe tactiquement forte et qui sait marquer des buts.” Et l’artisan de notre succès est, selon Marca, toujours le même homme. “Romelu Lukaku a marqué le match de son empreinte à deux reprises. La Belgique rencontre le succès au rythme de Lukaku”.

AS: “Les Diables Rouges croient aveuglément en leurs chances”

“Éternelle candidate à la victoire finale à l’Euro ou en Coupe du monde, le temps ne joue pas en faveur de cette génération dorée”, écrit AS. “La Belgique a donc démarré sur les chapeaux de roue. La sélection de Martínez a envoyé une faible Russie à la dérive. Grâce à Lukaku, qui a commencé par un doublé, et à la créativité de Tielemans, il n’y a pratiquement pas eu match. La Belgique semblait croire aveuglément en ses chances, et les absences de Witsel et De Bruyne ne l’ont pas gênée. Lukaku rend également tout plus facile. Il y a peu d’attaquants qui enchaînent les records comme ça. Dans la surface de réparation, il est implacable, mais à l’extérieur, il domine et apporte son soutien. La Belgique a lancé un premier avertissement à ses rivaux”.