Covid-19 : l’Afrique, la seule région du monde où la pandémie progresse

Plus de cinq millions de personnes ont été infectées par le Covid-19 en Afrique depuis l’apparition du virus en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir des bilans fournis par les autorités, samedi 12 juin à 10h GMT. L’Afrique est toutefois, après l’Océanie, le continent le moins touché par la pandémie de nouveau coronavirus, en nombre de cas comme en nombre de décès. Au total, 5 008 656 cas ont été officiellement recensés dans les 54 pays et territoires de la région, dont près de 109 800 ces sept derniers jours, soit 15 680 en moyenne par jour. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, les politiques de tests et les capacités de dépistage différant d’un pays à l’autre.