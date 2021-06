Covid-19 : Covax, le programme de solidarité de l’OMS

Le virus du Covid-19 circule plus vite que le vaccin, a rappelé l’OMS lundi 14 juin. Le G7 va donner un milliard de doses aux pays plus pauvres, l’occasion de comprendre comment fonctionne Covax, ce système international de distribution.

Covax est un programme de solidarité piloté par l’OMS qui a vocation à mettre fin à l’épidémie de Covid-19 dans le monde. Ce programme assure la distribution équitable du vaccin anti-coronavirus dans le monde et les pays riches sont invités à financer des doses pour les pays plus pauvres. La part de la population vaccinée est plus importante dans les pays les plus développés. Ceux-ci concentrent 50% des vaccins alors qu’ils ne représentent que 16% de la population mondiale.

Résultats décevants

L’Organisation mondiale de la Santé, l’Unicef, la Banque mondiale et les fabricants de vaccins ont signé un partenariat public-privé. Tous lèvent des fonds et orchestrent la distribution des vaccins. La France finance Covax à hauteur de 100 millions d’euros, l’UE octroie 850 millions au programme et les Etats-Unis donnent 1,6 milliard. Les bénéficiaires sont Madagascar, le Cambodge ou le Ghana. L’objectif était de livrer deux milliards de doses avant la fin 2021, mais il n’y en a eu que 82 livrées début juin. Le problème, c’est le nationalisme vaccinal, les réticences de certaines populations à se faire vacciner et l’épidémie qui fait des ravages en Inde, où le vaccin AstraZeneca est fabriqué notamment.