Homosexualité, Foncier, Locales de 2022…: Aymérou Gningue lâche ses quatre vérités

Concernant la récurrence des conflits fonciers dans le pays, le député estime qu’il est temps de réfléchir sur cette question. Toutefois, il est d’avis que les terres doivent être cultivées.

«C’est vrai qu’il y a beaucoup de problèmes fonciers au Sénégal mais on ne peut pas laisser la terre inexploitable car, c’est un facteur de production. On doit l’utiliser pour l’intérêt des populations. C’est-à-dire donner aux investisseurs et laisser aussi une partie aux populations qui pratiquent l’agriculture », a dit le maire de Mérina Dakhar.

Sur la hausse des prix des denrées de première nécessité, Aymérou Gningue estime qu’il faut un contrôle pour éviter ce genre de situations même si «c’est la loi du marché ». Selon lui, la pandémie de la covid-19 a beaucoup impacté le marché mondial.

Pour les prochaines élections locales, Aymérou Gningue est d’avis que la coalition Benno Bokk Yakaar participera en «rangs serrés». Même s’il n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature, le maire de Mérina Dakhar soutient qu’il n’a pas fini de réaliser tous ses projets pour sa commune.

«Je fais entièrement confiance au président de la République. S’il me demande de ne pas être candidat et de soutenir un autre candidat, je le ferais», a dit Aymérou Gningue.

Selon lui, BBY sera «plus soudée» pour gagner massivement les élections.

Sud Quotidien