Turquie: le président Tayyip Erdogan s’est rendu dans le Haut-Karabakh

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer – RFI

Les médias pro-Erdogan affichent leur enthousiasme au lendemain de la visite du président turc à Choucha. C’est première visite, écrivent-ils, d’un leader étranger dans le Haut-Karabakh. « Message au monde : nous sommes là », se félicite le quotidien Sabah. Autrement dit, l’Azerbaïdjan a restauré son autorité sur le Haut-Karabakh, et l’allié turc compte bien en tirer les bénéfices commerciaux, politiques et militaires.

Signature d’une déclaration

Recep Tayyip Erdogan et Ilham Aliev ont signé à Choucha une déclaration dans laquelle leurs pays s’engagent à approfondir leurs liens dans ces trois domaines. La Turquie pourrait notamment faire de l’Azerbaïdjan un « centre de production » de ses drones armés et non armés, qui ont joué un rôle décisif dans le conflit du Haut-Karabakh. « La force de l’Azerbaïdjan est notre force », et vice versa, a affirmé Tayyip Erdogan, annonçant l’ouverture prochaine d’un consulat turc à Choucha.

Normalisation

Le chef de l’État turc a aussi évoqué une éventuelle normalisation des relations turco-arméniennes, alors même qu’il se trouvait dans une ville hautement symbolique pour les Arméniens. « Une provocation contre la paix et la sécurité régionales », s’est empressé de réagir le ministère arménien des Affaires étrangères.