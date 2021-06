Bruno d’Erneville à Macky : « préparez-vous à quitter le pouvoir au plus tard en 2024»

Le Parti pour l’Action Citoyenne (PAC) avertit le leader de l’APR. Pour Bruno d’Erneville, son président, les manifestations notées dans les universités ces derniers jours constituent un signe annonçant la fin du régime actuel. C’est pourquoi, le PAC estime qu’il est plus que temps pour la mouvance présidentielle d’organiser des élections libres sans triche et de partir avant qu’il ne soit trop tard.

« Qui peut encore croire que vous êtes sur la bonne trajectoire pour notre peuple ? Plus personne, et même pas ceux qui font encore semblant de vous soutenir. Les nouveaux soulèvements d’étudiants semblent sonner le glas de votre régime, vous êtes désormais sur la corde raide… Vous le savez, les remous de cet ordre commencent par les étudiants puis gagnent les syndicats et puis la grande masse de la population”, alerte Bruno d’Erneville.

Poursuivant, l’ancien coordonnateur de la coalition Jotna trouve que Macky SALL doit « stoppez-la illico presto » sa supposée tournée « économique » pour se pencher sur le processus électoral. « Préparons sérieusement les Locales en faisant voter les modifications du code électoral sur la base des points d’accord du dialogue politique, organisez sans tricher ces élections et préparez-vous à quitter le pouvoir, au plus tard en 2024 », déclare-t-il.

runo d’Erneville s’insurge également contre ce qu’il appelle « la gabegie, la course à l’enrichissement et la corruption » qui sont de mauvaises habitudes dans la gouvernance du régime du président Macky SALL et qui indispose au plus haut point les Sénégalais.

WALFNet