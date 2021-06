Bolt et ses trottinettes partagées abordables débarquent à Bruxelles

L’entreprise estonienne Bolt, spécialisée dans la mobilité partagée, va déployer 1.100 trottinettes électriques partagées sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise, annonce-t-elle jeudi. Il s’agit de son premier pas sur le marché belge. Trois à cinq villes du pays devraient suivre d’ici la fin de l’été.

Bolt est déjà présent avec ses trottinettes vertes, rechargées à 100% à l’énergie verte et dont les matériaux sont 100% recyclables, dans plus de 100 villes européennes et a l’intention de se déployer dans 50 autres d’ici la fin de l’été.