L’Italie réimpose la quarantaine aux voyageurs du Royaume-Uni

“J’ai signé aujourd’hui une nouvelle ordonnance qui permet l’entrée en provenance des pays de l’Union européenne et des États-Unis, du Canada et du Japon avec le certificat vert”, a annoncé le ministre italien de la Santé Roberto Speranza sur Facebook.

Cinq jours de quarantaine et un test PCR

M. Speranza a par ailleurs précisé que les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, pays où le variant delta plus contagieux est largement répandu, devront observer une quarantaine de cinq jours et se soumettre à un test anti-Covid.

Il a également prolongé l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les voyageurs en provenance de l’Inde, du Bangladesh et du Sri Lanka.

L’Italie attend 20% de touristes en plus cet été pour tenter de relancer le secteur touristique qui représente près de 14% du PIB et a été très affecté par la pandémie de Covid-19.

L’Italie a administré à ce jour plus de 44 millions de doses de vaccins anti-Covid. Près de 15 millions de personnes, soit plus de 27% de la population âgée de plus de 12 ans, sont vaccinées, selon le site du ministère de la Santé.