Lutte contre la mendicité des enfants : L’approche communautaire préconisée

Celui-ci a permis, selon son responsable Issa Saka, de réduire la mendicité dans les communes cibles de 60%. Il s’agit des communes pilotes, Médina et Gueule Tapée Fass Colobane en plus de Pikine Nord et Diamaguène Sicap Mbao.

Après quatre années de mise en oeuvre, les résultats sont satisfaisants et cela démontre, selon lui, que l’approche communautaire mise en oeuvre est celle qui devrait être exploitée parce que, dit-il, « il y a un problème sociétal avec la mendicité et c’est la société elle-même qui doit trouver des remèdes ».

La méthodologie du projet a consisté à la création de quatre (4) associations de maitres coraniques et de Ndeyou daara, la mise en place de deux maisons de la solidarité à Gueule Tapée Fass Colobane et à la Médina et la prise de quatre (4) arrêtés municipaux interdisant la mendicité dans leur périmètre. Il a permis aussi la rénovation de plus de 16 daaras dans les communes ciblées.

Comme résultats du projet, il y a eu, signale Issa Saka, l’existence de deux brigades de surveillance au niveau de Médina Gueule Tapée Fass Colobane. Pour une meilleure prise en charge de la mendicité, le projet devrait être étendu à d’autres communes.

Il faut également le renforcement de l’application de la loi interdisant la mendicité des enfants.