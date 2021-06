Macky Sall à la fin de sa visite à Matam: «je suis très fier de ce que j’ai vu»

C’est un Macky Sall « fier » et « rassuré » qui a bouclé vendredi son périple à Matam et Kanel. Avant de rallier Ranérou samedi, dernière étape de sa tournée économique, il a appelé les responsables à rester unis pour la réalisation des projets d’investissements publics lancés dans la région.

Le Chef de l’Etat Macky Sall n’a pas caché sa joie. Lors d’une cérémonie tenue vendredi soir devant le stade de Matam, il a magnifié la forte mobilisation des populations locales pour faire de sa tournée une réussite totale.

« Je voudrais dire merci à ces hauts responsables du département de Kanel et de Matam. Je suis très fier de ce que j’ai vu, de ce que les Sénégalais et le monde entier ont vu à travers cette tournée mémorable dans la région de Matam et dans le département de Podor », a-t-il déclaré au cours de son discours tenu devant des milliers de militants et de sympathisants. Il a ainsi appelé à la cohésion pour la réussite du Programme régional d’investissements publics d’un coût de 450 milliards de F Cfa. « Chers Matamoises et Matamois, c’est votre tour d’agir. Agir, c’est travailler, c’est s’unir, être dans la proximité des populations. Agir, c’est mobiliser, réaliser les promesses qui ont été tenues ici », a notamment lancé Macky Sall, qui a également remercié l’ensemble des membres du Gouvernement pour leur pragmatisme pour la diligence de ses instructions à travers la réalisation de ces projets et programmes.

Pour la dernière étape de son périple, le Président Macky Sall est attendu aujourd’hui à Ranérou où il doit procéder à l’inauguration d’un daara moderne avant de retourner à Dakar via Linguère et Dahra.

Salla GUEYE (texte) et Moussa SOW (Photos)

lesoleil