Un choc sublime: l’Allemagne croque le Portugal et se relance

La réponse de la Mannschaft! Battus par la France en ouverture, les Allemands ont réagi devant leur public contre le Portugal et malgré le but d’ouverture de Cristiano Ronaldo. Un choc pétillant et brillamment remporté par les hommes de Joachim Löw, qui se relancent dans la course à la qualification. La dernière journée sera décisive et pimentée dans ce groupe F, emmené par la France (4 points) devant le Portugal et l’Allemagne (3 points). La Mannschaft terminera sa phase de poules contre la Hongrie à Munich, la Seleçao affrontera les Bleus à Budapest.

La note du match

C’était LE Match à ne pas manquer de ce début d’Euro 2020. L’Allemagne et le Portugal se sont rendu coup pour coup pendant nonante minutes sur la pelouse de l’Allianz Arena et c’est le spectateur neutre qui se frotte les mains. D’entrée de jeu, la Mannschaft a pris le contrôle du jeu, mais le Portugal a profité de sa première occasion de contre pour déflorer le marquoir.

Il n’en fallait pas plus pour vexer Thomas Müller et ses coéquipiers, qui ont réagi dans la foulée… en provoquant deux autobuts. Dans les cordes, la Seleçao a continué à encaisser les coups après le repos et si Diogo Jota a rendu un peu d’espoir en inscrivant le 2-4, le Portugal ne pouvait pas espérer mieux. Victoire logique et méritée des Allemands qui ont répondu sur le terrain aux critiques reçues après le match d’ouverture.

Critiquée après sa défaite contre la France, l’Allemagne a répondu avec la manière sur le terrain. © Photo News

L’homme du match

Robin Gosens était déjà l’Allemand le plus en vue contre la France, il a encore tiré la Mannschaft vers le haut depuis son flanc gauche, samedi soir, à Munich. En ajoutant les statistiques à une prestation remarquable: un assist, un but et un autobut provoqué. Qui dit mieux?

Sur la lancée de son excellente saison avec l’Atalanta, Robin Gosens impressionne depuis le coup d’envoi de l’Euro. © EPA

Les moments marquants

Les deux autobuts portugais

Mis sous pression par les offensives allemandes, les Portugais ont craqué à deux reprises en quatre minutes en fin de première période. Et, phénomène assez inhabituel, ce sont des autobuts de Ruben Dias et de Raphael Guerreiro qui ont permis à l’Allemagne de passer devant. Deux autobuts dans la même rencontre, ce n’était jamais arrivé à une nation européenne dans un tournoi majeur.

La stat

19

Un nouveau record sur la feuille de route de Cristiano Ronaldo. Auteur du but d’ouverture, le Portugais rejoint Patrik Schick en tête du classement des buteurs de cet Euro (3), il s’isole encore un peu plus en tête du classement des buteurs de l’histoire de l’Euro (12, soit 3 de plus que Michel Platini) et il rejoint Miroslav Klose en tête du classement des buteurs euroépeens en grand tournoi: 12 buts à l’Euro, 7 en Coupe du monde pour le Portugais. Mais Cristiano Ronaldo se rapproche aussi du record mondial de buts en sélection: il en est à 107 avec le Portugal, c’est 2 de moins que l’Iranien Ali Daei, meilleur buteur de l’histoire du football international. Phénoménal.

19 buts en grands tournois, 107 buts avec le Portugal: Cristiano Ronaldo a encore frappé. © EPA

Le Tweet

Le constat

Personne n’est totalement rassuré dans le groupe de la mort

En arrachant un point contre la Hongrie, la France de Didier Deschamps s’est évité une dernière journée plus stressante. Avec quatre points et un goal average positif, les Bleus sont quasiment qualifiés pour le tour suivant et un partage contre le Portugal leur suffira quoi qu’il arrive.

Le Portugal (3 points), en revanche, ne pourra pas se permettre de défaite. Avec quatre points, ça devrait passer en tant que meilleur troisième, mais trois points risquent de ne pas suffire.