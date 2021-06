Tournée économique : “Une claque à l’opposition” (Chargés de mission du Président Sall)

Reconnaissance à l’endroit du président de la République qui vient de boucler, 10 jours après une tournée économique à Saint-Louis, Matam et Louga (Djolof). C’est du moins le satisfecit partagé dans une note par les Chargés de mission du Président Sall, regroupés autour d’un Collectif.

Après le Centre-Est-Sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine, Koungheul, Tambacounda, Kolda et Kédougou), le chef de l’Etat a été l’hôte du nord du pays, du 12 au 19 juin.

“Le terrain ne ment pas, il vous restitue ce que vous avez semé. Et la tournée économique au nord du pays prouve à suffisance que le Président Sall excelle toujours dans l’action, dans le concret. Que d’inaugurations et poses de premières pierres de structures sociaux qui participent à l’épanouissement des populations. Lesquelles populations le lui rendent à travers des mobilisations”. Dixit le Collectif des Chargés de mission du Président Macky qui lui témoigne leurs satisfactions sans.

En effet, de Saint-Louis à Matam des profondeurs, le Président Sall, “en envoyant une claque à l’opposition, a été accueilli triomphalement. Qu’on ne nie pas l’évidence. Que cette opposition doit cesser d’avoir pour l’unique arme de destruction la mauvaise foi. Le peuple n’est pas dupe et il sait faire le distingo entre le travailleur et les éhontés”.

Dans ses foulées caritatives, de Saint-Louis à Matam en passant par Rose-Bethio, Richard-Toll et Dagana ; de Matam à Daara Djolof en passant par Ourossogui, Ranérou-Ferlo, Linguère, poursuivent ses proches collaborateurs, le chef de l’Etat a rendu aussi une visite de courtoisie aux chefs religieux et coutumiers, de politiques et de leaders d’opinion établis à Saint-Louis et à Matam.