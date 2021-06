Location de nervis, coups et blessures volontaires: l’Agent judiciaire de l’Etat traîné devant la justice

Présents hier à la conférence de presse de « Fouta Tampi » et du mouvement « Y en a marre », ces activistes disent avoir subi la violence de ces nervis loués par l’ancien responsable du Parti socialiste (PS), devenu l’Agent judiciaire de l’Etat.

« Suite à l’irresponsabilité du maire Moussa Bocar THIAM qui n’a cessé de terroriser les populations de Ourossogui pour tout simplement barrer la route à ces adversaires politiques. Il n’a trouvé mieux que d’engager des nervis pour sillonner la ville et agresser des adversaires », accuse le mouvement l’Agent judiciaire de l’Etat.

Pour convaincre, Amadou DIA et ses camarades citent les noms de ceux qui auraient été attaqués par les nervis du maire. « Il s’agit, selon eux, de Abdou GUEYE, Amadou D.CONTE, Samba Alassane THIAM, Sidiki FALL et plus de 10 jeunes du mouvement Weltaaki qui ont subi des coups et blessures volontaires, séquestration et vol ».

Fort de ces constatations, le mouvement «Adou Ourossogui » annonce qu’Une plainte sera déposée contre Moussa Bocar THIAM. Poursuivant, il met en garde les autorités. «Si rien n’est fait, nous prendrons nos responsabilités », avertit ledit Mouvement.

WALFNet