Vaccination record contre le Covid-19 en Inde: les États désormais chargés de distribuer les doses

En Inde, plus de 8 millions de personnes ont reçu une dose en une seule journée. Cela vient compenser le retard accumulé ces dernières semaines et arrive le jour où le gouvernement a modifié sa politique d’achat pour la rendre plus efficace.

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis – RFI

Depuis le 1er mai, les 36 régions indiennes étaient chargées d’acheter leurs propres doses pour vacciner les adultes de moins de 45 ans, ce qui a entrainé une concurrence malsaine et désorganisé l’approvisionnement. Le gouvernement fédéral revient sur cette politique : il se charge à présent de tous les achats et distribue ensuite gratuitement les vaccins aux régions.

Cette correction semble déjà porter ses fruits, en offrant davantage de doses disponibles. Les régions, elles, se concentrent maintenant sur la distribution, qui se révèle plus efficace qu’avant, constate Raj Kumar, spécialiste de médecine communautaire.

Un ou des États ont visé les bidonvilles et les communautés à bas revenus. Et ils donnent la priorité aux plus de 45 ans. Au lieu d’attendre que les personnes viennent, ils vont donc les voir, demandent à chaque famille quelles sont les personnes de plus de 45 ans et prennent la réservation pour eux. Certains États utilisent ainsi leurs doses de manière plus maligne.

Ces populations pauvres étaient souvent laissées pour compte jusqu’à présent, car elles ne savaient pas comment s’enregistrer en ligne. Il faudra maintenant reproduire la même politique dans les campagnes – ce qui pourrait être plus difficile, car dans ces zones isolées, c’est le réseau internet qui manque parfois pour pouvoir les inscrire.