Financements de la DER à Podor : «Podor va mal» épingle la gestion d’Aïssata tall Sall

«Ce qui nous révolte, c’est que dans le cadre d’un meeting politique, la maire a brandi les financements de la Der. Elle a dit qu’elle a reçu des financements pour financer les femmes et les jeunes. C’est après investigation que nous nous sommes rendu compte que c’étaient des financements de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide DER. Nous rappelons à la maire que les financements de la Der ne devraient pas être brandis comme argument politique. Parce que la Der ne concerne pas un parti politique ou mouvement politique. Cela concerne tous les Sénégalais et de toutes les obédiences», a laissé entendre Lamine Ba. Très remonté, il ajoute même que c’est un militant et responsable des jeunes du mouvement «Osez l’avenir» de Me Aïssata Tall Sall qui a été choisi pour gérer le crédit. «C’est lui qui a été choisi comme agent de crédit alors que ce poste devrait faire l’objet d’un appel à candidature. Parce que la Der concerne tous les jeunes de Podor. Si c’est un jeune du mouvement «Osez l’avenir» de Me Aïssata Tall Sall, Maire de Podor, il y aura forcément une discrimination par rapport aux autres citoyens», accusent les responsables du mouvement «Podor va mal» qui interpellent l’administrateur de la DER pour qu’il mette fin aux agissements de la municipalité de Podor. Comme si cela ne suffisait pas, il indique qu’il existe un conflit d’intérêts manifeste. Puisque, souligne Lamine Ba, la fille d’Aïssata Tall Sall travaille au niveau de la Der. «Fort de cela, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper qu’il y a des conflits d’intérêts et des suspicions que nous ne comprenons pas», se fait entendre le coordonnateur du mouvement «Podor va mal» qui soutient qu’ils auront des dans certaines zones comme Ndioum et Guédé. A propos de la mairie de Podor, Lamine Ba a indiqué qu’il n’hésitera pas à soutenir le meilleur profil au niveau de la commune de Podor.

«Parce que, d’après mes investigations et calculs, Me Aissata Tall Sall ne fait plus l’affaire. Et ce qu’elle n’a pas pu réaliser en 12 ans, ce n’est pas en 5 ans qu’elle le fera. Sinon, si nous trouvons un profil idéal à l’image de Racine Sy, président du Mouvement «Alsar», le mouvement «Podor va mal» n’hésitera pas à le soutenir», se positionne Monsieur Ba.Il dit craindre que le mouvement «Fouta Tampi» et d’autres organisations contestataires soient l’occasion pour certains «marchands d’illusions» comme les leaders politiques de l’opposition de s’engouffrer dans la vague et faire de la récupération politique au Fouta.

L’As