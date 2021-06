10e anniversaire du 23 juin : 4 demandes de manifestation reçues par le préfet, 2 désistements

IGFM (Dakar) Le 10e anniversaire du 23 juin sera fêté ce mercredi, à Dakar, par le Mouvement des forces vives de la Nation (M23) et par le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D).

Selon L’obs, quatre demandes de manifestation ont été reçues par le préfet de Dakar pour célébrer le 10e anniversaire du 23 juin. En revanche, le journal précise qu’il y a deux désistements. Mais si le M2D a obtenu l’autorisation du préfet, il y a risque d’affrontements avec des jeune du “Mouvement Dieum Kanam” proches du pouvoir, soulignent nos confrères de L’Observateur. En effet, après l’annonce du M2D de célébrer l’anniversaire des 10 ans du M23 au terrain des HLM Grand Yoff, le “Mouvement Dieum Kanam” a manifesté sin opposition à la tenue dudit rassemblement à ce lieu.

Pour sa part, le Mouvement des forces vives de la Nation M23 regroupant plusieurs sensibilités, sera à la Place de la Nation pour commémorer l’événement du 23 juin 2021, indique le quotidien. Cette manifestation sera l’occasion pour les membres du M23 de “magnifier les actions militantes et citoyennes du peuple sénégalais et de s’incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont payé de leur vie pour le triomphe et la perpétuation de la démocratie au Sénégal.”

A noter que les manifestations à la Place de la Nation et au terrain des Hlm Grand Yoff ont été autorisées par le préfet de Dakar, informe L’Obs.