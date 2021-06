Alerte Santé : La tuberculose flambe à Dakar

La tuberculose a connu une hausse vertigineuse dans la capitale. Le taux de prévalence est estimé à 44% dans la région de Dakar par rapport à la moyenne nationale.

Et c’est le District sanitaire de Pikine qui a recensé plus de cas dans la région de Dakar. Son taux de prévalence est de 30%. Ce qui a surpris les acteurs sanitaires et autorités préfectorales de Pikine, nous dit « L’As ».