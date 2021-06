Barthélemy DIAS: «Si Macky SALL ne recule pas (…) son règne va se terminer en septembre »

En prélude de la célébration des 10 ans du 23 juin par le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D), le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a fait une sortie pour inviter les jeunes à se mobiliser. A en croire Barthélemy DIAS, « le président Macky SALL prévoit une grosse machination en septembre ».

« Si le président Macky SALL ne recule pas dans son ignoble dessein d’amputer la démocratie sénégalaise, qu’il sache que son règne va se terminer en septembre. Qu’il mette qui il veut à la tête de la Gendarmerie, qu’il recrute des bandits, il saura ce jour-là que seul le peuple est souverain », déclare l’ancien député, dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

Pour Barthélemy DIAS, les Sénégalais doivent se tenir prêts pour dire stop à Macky SALL. « Je vous demande, vous la population sénégalaise, de faire votre possible pour gagner le pari de la mobilisation et montrer votre détermination. Ainsi, je vous demande ce mercredi 23 juin, de vous mobiliser et de résister à la grande manifestation parce que ce n’est que ça que connait le président. Le reste en temps voulu, nous saurons quoi faire », lance-t-il, avant de dénoncer la présence des nervis lors de la tournée « économique » du chef de l’Etat Macky SALL. Pour l’ancien député, ces soi-disant nervis « ne sont que des bandits dont la présence aux côtés du président peuvent provoquer une situation catastrophique ».

Par ailleurs, le maire a félicité l’ancien haut commandant de la Gendarmerie nationale Jean Baptiste TINE « qui n’a pas fait ce que le président attendait de lui contre le peuple sénégalais ».

