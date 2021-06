Taxes de 25% sur les bouillons :La riposte des chefs libanais contre l’Etat…

Exonération douanière, remise fiscale…



Pour ne prendre que l’exemple de Patisen qui est incontournable et ne reprendre la phrase fétiche de son boss Omaïs, « être le plus puissant de Dakar à Djibouti en la matière », dans une interview accordée à JA, son entreprise est effectivement présente partout en Afrique.

« C’est vrai, mais ils ont des facilités. Ils ont des exonérations douanières, bénéficient de remise fiscale. Mais ce qui fait mal, ils transfèrent tout leur argent à l’étranger. Alors dans tout ce qu’ils font, il n’y a pas de normes dans les bouillons. Il y a des gens qui travaillent dans ces boîtes depuis plus de 20 ans, mais ne consomment pas de bouillons », s’indigne la source anonyme, très au fait de ce dossier.

Désormais avec un allié au singapourien Wilmar, il exporte dans une quarantaine de pays. Aujourd’hui, Patisen emploie plus de 7 000 personnes, dont la moitié hors du Sénégal, où en exportant dans 40 pays, il réalise déjà les 2/3 de son chiffre d’affaires, qui s’établira à 200 millions d’euros en 2018.