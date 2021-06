Sage attitude face à la tension financière de Dakar Dem Dikk: Le syndicat majoritaire range ses armes en attendant…

«Dakar Dem Dikk vit des moments difficiles. Il est donc notre devoir d’échanger avec le directeur général sur cette situation préoccupante de l’entreprise, afin d’améliorer les conditions de travail et de trouver des solutions pour la pérennisation de l’entreprise. Nous ne sommes pas des ennemis de l’entreprise.

Nous faisons tout ceci dans la dynamique de rendre confortable la vie des employés de Dakar Dem Dikk», a déclaré le chargé de la revendication de l’UDT, Marc Fodé Tendeng, à l’issue de la rencontre. S’agissant des principales difficultés qui secouent la société de transport, le syndicaliste évoque la problématique liée à la forte demande à laquelle l’entreprise n’arrive pas à faire face, à cause des nombreuses défaillances techniques et du manque de pièces de rechange.

«Avec l’avènement de Moussa Diop, nous avions reçu plus de 475 bus pour le réseau urbain et 228 bus pour l’interurbain ainsi que plus de 380 minibus pour permettre aux Sénégalais d’avoir une mobilité permanente et de fidéliser notre clientèle. Malgré tous ces efforts, Me Moussa Diop a laissé des difficultés financières qui se répercutent sur la vie des salariés et de l’entreprise», s’émeut le syndicaliste qui, cependant, se réjouit de l’engagement de l’Etat à les accompagner dans certaines charges.

«Nous avons la chance que l’Etat détienne la part majoritaire de nos actions. Il nous accompagne en termes de renouvellement du parc et en termes d’équilibre sur le plan financier, par la compensation financière et la subvention en équipement. C’est pourquoi, nous n’avons pas eu de problème de salaires», souligne Marc Fodé Tendeng.

Faisant par ailleurs le point de la rencontre, il renseigne que le Directeur général Oumar Ben Khatab Sylla leur a promis de mettre en place tous les moyens nécessaires, en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.

« Nous avons discuté avec le Directeur général des difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés dont le renouvellement du parc et l’amélioration des conditions de travail des agents», a expliqué le chargé des revendications de l’UDT, Marc Fodé Tendeng.

L’As