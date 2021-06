Gymnastique: Simone Biles bien partie pour décrocher sa qualification pour Tokyo

La superstar de la gymnastique mondiale Simone Biles est sans surprise largement en tête des qualifications olympiques américaines pour les JO de Tokyo, après la première journée disputée vendredi à Saint-Louis (Missouri).

La quintuple championne olympique a bouclé la première rotation sur les quatre agrés avec un total de 60,565 points.

Elle devance nettement Sunisa Lee (57,666 pts) et Jordan Chiles (57,132 pts).

Biles, 24 ans, a été créditée des meilleures scores de la journée au saut (15,466 pts), à la poutre (15,133 pts) et au sol (15,366 pts), et du troisième score aux barres asymétriques (14,600 pts).

Les deux premières à l’issue de la seconde journée, à nouveau sur les quatre agrés, disputée dimanche seront automatiquement qualifiées pour Tokyo (23 juillet-8 août). Un comité de sélection désignera ensuite les autres qualifiées.

Devenue en 2019 la gymnaste la plus médaillée de l’histoire en championnat du monde (hommes et femmes confondus), avec 25 récompenses, dont 19 en or, Biles s’attaquera à un autre record à Tokyo: celui du plus grand nombre de sacres olympiques en gymnastique (9), établi par la Soviétique Larissa Latynina dans les années 1950-60.

