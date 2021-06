Pr Seydi: “Se vacciner pour avoir une immunité collective car les nouveaux variants sont…”

Le Professeur Ousmane Seydi estime que les populations doivent se vacciner car elles seront protégées. “Il y a aussi l’immunité collective qui est liée à la vaccination. Avec cela, on peut vivre normalement et pour ce faire, il faut une vaccination en masse. En le faisant, on diminue le risque de se faire choper par les nouveaux variants. Je fais partie de ceux qui se sont vaccinés dès le début car je suis convaincu de son utilité”, dit-il.