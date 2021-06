Vaccination anti-Covid-19 au Sénégal: la Banque mondiale débloque 423 millions de dollars

Le Sénégal, représenté par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et la Banque mondiale, ont procédé vendredi à la signature de quatre accords de financement additionnel d’un montant global de 423 millions de dollars (environ 232 milliards de F Cfa), dont 107 millions de dollars (58,6 milliards de F Cfa), en dons. Ces accords entrent, pour l’essentiel, dans le cadre du projet de réponse à la Covid-19.

« Ce nouveau financement vise à appuyer le plan de déploiement de la vaccination contre la Covid-19 et l’achat de plusieurs millions de doses de vaccin dont 4 millions de dose unique Johnson&Johnson qui pourraient être plus pratiques à administrer. Avec cet appui, le Gouvernement peut ainsi rapidement et fortement accélérer la vaccination de la population sénégalaise notamment avec un fort accent sur la communication et la sensibilisation, qui est un des facteurs clés de réussite du projet pour répondre aux réticences à la vaccination », a déclaré Nathan Belete, Directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal. Il est d’avis que cette enveloppe permettra aussi de poursuivre les actions financées avec l’appui initial de 20 millions de dollars approuvés le 2 avril 2020 pour renforcer la prévention, la détection, et la prise en charge des personnes infectées par le virus.

La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, et Samba Ndiobène Ka, en charge du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale.

« En cette période que nous vivons, vacciner n’est pas tout, il faut également continuer de soutenir les groupes vulnérables particulièrement touchés par la Covid-19. C’est tout le sens de ce financement additionnel », a ajouté M. Belete d’après qui, permettra l’extension du Registre national unique à 1 million de ménages conformément à la volonté du gouvernement, ce qui permettra de mieux déployer l’assistance aux populations vulnérables dans le futur.

Il informe, par ailleurs, qu’en termes de vulnérabilité et d’équité territoriale, 24% des ménages sont actuellement sans accès à l’électricité. « Or l’accès universel à l’électricité est un axe essentiel pour l’émergence du Sénégal. En plus d’améliorer la qualité de vie des ménages, l’électrification est une condition au développement d’activités productives génératrices de revenus et de création d’emplois, notamment pour les jeunes. Elle permet également l’amélioration et la résilience de certains services publics comme l’éducation et la santé », a-t-il fait constater dans son discours.

« C’est pourquoi nous sommes heureux de signer aujourd’hui ce premier financement de 129 millions de dollars, sur les deux opérations promises, dont l’objectif est d’accroître l’accès à l’électricité du réseau électrique à partir des postes des lignes de transmission du Wapp, le Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain, surtout dans des zones moins desservies et avec une incidence de la pauvreté plus élevée, notamment en Casamance », explique ce cadre de la Banque mondiale. Il soutient, dans la foulée, que grâce à cet investissement, « cent mille (100.000) nouvelles connexions équivalent à six cent mille (600.000) personnes qui auront accès à l’électricité grâce à la densification des réseaux de distribution autour des sous-stations du WAPP.

Je tiens à remercier Madame le Ministre du Pétrole et des Energies, et toute l’équipe du Ministère ainsi que la SENELEC pour leur engagement dans la préparation et la mise en œuvre de ce programme ».

LESOLEIL