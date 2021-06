Un geste de réconciliation de la Reine envers Harry et Meghan?

Elizabeth II a invité Harry et son épouse Meghan à assister à son “jubilé de platine”, selon le Daily Mail. Outre des célébrations tout au long de 2022, quatre jours de festivités sont prévus début juin à travers le Royaume-Uni.

La reine Elizabeth II fêtera ses 70 ans sur le trône (et ses 96 ans) l’an prochain. Les fameuses festivités annuelles “Trooping the Colour” promettent donc encore plus de faste. On ne sait cependant pas encore si les fans de la royauté pourront apercevoir Harry et Meghan aux côtés de la Reine à Buckingham Palace.