L’adoption des médias sociaux aide les PME à nourrir la croissance économique de l’Afrique

Une étude menée par Genesis Analytics dans huit pays africains – le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la RDC, l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, l’île Maurice et le Kenya – révèle que les plateformes de médias sociaux contribuent à accélérer la croissance économique et les opportunités en Afrique.

Le continent africain dépend fortement de ses petites et moyennes entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie. Alors que de nombreux pays du continent ont amorcé leur transformation numérique, l’étude montre que les plateformes numériques peuvent jouer un rôle clé dans le développement du continent.

Selon les résultats de l’étude menée par Genesis Analysis, les PME sont un vecteur essentiel pour l’emploi des jeunes, la parité hommes-femmes et du commerce intra-régional en Afrique.

Le rapport montre en effet que les PME interrogées qui utilisent les applications Facebook ont des employés plus jeunes avec une moyenne de 45% d’employés de moins de 30 ans. Par ailleurs, les PME qui utilisent les applications Facebook sont plus souvent détenues par des femmes, tandis que les PME du secteur manufacturier considèrent que la capacité d’accéder à de nouveaux marchés étrangers est l’avantage le plus bénéfique de ces applications.

Kojo Boakye, Directeur des affaires publiques Afrique chez Facebook, a déclaré : “84% des PME interrogées ont déclaré que les applications Facebook ont été importantes pour la croissance de leur entreprise. Cela ne peut que renforcer notre volonté de fournir à ces artisans du développement économique l’accès et les compétences qui aident les gens à utiliser les

applis Facebook pour augmenter les opportunités d’emploi, les revenus et favoriser l’égalité des genres et le commerce.”

Ryan Short, Associé chez Genesis Analytics, a ajouté : “L’étude de Genesis Analytics apporte un éclairage indispensable sur la façon dont les petites et moyennes entreprises (PME) du continent adoptent les outils et plateformes numériques. Elle montre de manière empirique que l’utilisation des outils numériques peut stimuler la croissance économique en faisant entrer

davantage de femmes dans l’économie formelle, en créant des opportunités économiques pour les jeunes et en stimulant le commerce intra-africain. Nous exhortons les décideurs politiques et les plateformes numériques à comprendre ces opportunités et à créer un environnement optimal pour que les PME puissent prospérer grâce aux outils numériques et aux médias sociaux.”

Le rapport identifie également les défis sur lesquels les décideurs politiques doivent se pencher pour développer l’économie numérique et stimuler une croissance significative. Parmi ces obstacles, on peut citer les coûts élevés de l’internet et des données ainsi que le faible niveau de confiance dans la confidentialité des données. Résoudre ces obstacles nécessite une

coopération étroite entre les gouvernements et les entreprises privées afin de favoriser un environnement numérique qui permette aux petites entreprises de débloquer le riche potentiel du continent africain.

● Accédez au rapport complet ici

● Kit média téléchargeable ici: (infographie du rapport et fiches pays)