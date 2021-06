Sommet mondial du mobile: l’e-santé, secteur prometteur aidé par la pandémie

Le salon mondial du mobile a ouvert ses portes ce lundi 28 juin à Barcelone. Les organisateurs proposent cette année une formule hybride : mi-virtuel, mi-présentiel. Parmi les sujets à l’honneur de ce salon, l’e-santé et le bien-être. Un secteur qui a le vent en poupe.

Les dispositifs sont très variés avec plusieurs grands segments : de la simple application mobile de remise en forme au recours à l’intelligence artificielle ; de la prise de rendez-vous, comme avec Doctolib en France ou GoMediCAL au Bénin qui permet aussi de payer à distance, jusqu’à des mécanismes de suivi de maladies chroniques – pour le diabète, par exemple. Citons aussi les applications de santé mentale qui foisonnent avec la crise. L’e-santé passe bien sûr parfois par des dispositifs aussi courant qu’un téléphone portable. Des solutions plus surprenantes existent à l’instar de la livraison de poches de sang ou de médicaments par drone. Ce procédé a été déployé au Rwanda ou au Ghana par exemple.

Au moins 8% de croissance annuelle

Ce marché de la santé numérique est donc en pleine expansion. Certes, les chiffres varient d’une étude à l’autre, mais le constat est toujours le même : celui d’une croissance soutenue. Il était estimé par McKinsey à environ 350 milliards de dollars en 2019 et le cabinet d’étude s’attend à ce qu’il s’approche des 600 milliards de dollars d’ici à 2024, avec des rythmes de croissance qui varient en fonction des segments d’activité. Les taux de croissance annuels composés iraient de 8 à 15% par an entre 2019 et 2024.

La pandémie a donné un gros coup de pouce, notamment aux services de télémédecine et aux applications santé et bien-être.

Les consultations en ligne ont permis de respecter les mesures de confinement et de distanciation physique. Selon une étude du cabinet McKinsey publiée en mai 2020, les téléconsultations ont bondi aux États-Unis avec l’apparition de la pandémie. Alors qu’en 2019, seulement 11% des patients passaient par la téléconsultation, en 2020, ils étaient 46%. En France, les téléconsultations ont été multipliées par 100 sur Doctolib en mars 2020, peut-on lire dans un article de l’Institut Montaigne. Il faut dire que les conditions sanitaires ont aussi poussé les autorités à assouplir certaines règles, au moins provisoirement.

Mais, l’e-santé n’a pas attendu le Covid-19 pour s’envoler. Pour rester sur l’exemple français, dans un rapport de 2019, le cabinet Xerfi soulignait que les levées de fonds des 50 premières start-up avaient triplé en seulement deux ans. Et tous les segments d’activité de l’e-santé étaient concernés.

Défi de la cybersécurité

Le potentiel du secteur fait mouche. Il est vu, entre autres, comme une opportunité d’améliorer l’accès aux soins dans les espaces moins desservis.

C’est une carte jouée, par exemple, en Afrique. D’ailleurs, 41 des 54 États se sont dotés d’une stratégie nationale de santé numérique, affirme The Lancet.

Les dispositifs de santé numérique sont aussi une opportunité de réduire des coûts en évitant certaines consultations, en coordonnant mieux les parcours de soins, en ajustant plus précisément les doses de médicaments ou grâce à une prévention renforcée.

Pourtant, dans un premier temps, le coût de certains dispositifs peut au contraire être un frein.

Autre défi que devra relever le secteur : bétonner la sécurité pour garantir aux usagers que leurs données médicales ne se retrouveront pas dans de mauvaises mains.