KAOLACK-REDYNAMISATION ET REGULATION DES CADRES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE – Le plaidoyer d’Aminata Assome Diatta

Pour Mme Aminata Assome Diatta, ceci était surtout allusion d’inciter les acteurs régionaux en particulier ceux de Kaolack d’organiser régulièrement le fonctionnement de ces cadres de commercialisation en tenant de manière permanente les réunions et autres rencontres périodiques au début des opérations de production et à chaque veille d’ouverture des campagnes de commercialisation. C’est en effet une nouvelle stratégie d’adoption que le ministère du Commerce et ses partenaires locaux s’efforcent de mettre en oeuvre pour éviter les nombreuses méventes enregistrées chaque année à la sortie des campagnes de commercialisation, du fait d’une mauvaise ou défectueuse communication entre les producteurs et organismes de la base et la tutelle. Aussi une réponse directe à la récurrente question d’écoulement des productions agricoles dont le rendement s’accroît d’année en année. D’ailleurs, pour ce paquet de raisons, le ministre du Commerce a instruit de mettre en avant le système de contractualisation qui permettra à toute la chaîne, surtout le ministère du Commerce de disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour en faire bon usage. Puisque aujourd’hui l’Etat du Sénégal accorde une attention particulière à l’emploi et se précipite à offrir du travail aux milliers de jeunes en chômage, la redynamisation des cadres de commercialisation agricole dans une diversité de filières, selon Aminata Assome Diatta, sera assez éloquente pour absorber le maximum de jeunes dans le marché de l’emploi. ABDOULAYE FALL SUDONLINE