Macky Sall annonce la fin du calvaire aux étudiants

Dans une déclaration faite devant les étudiants, Macky Sall leur a promis trois nouveaux bus pour leur faciliter la mobilité en plus du TER qui sera mis en marche à partir de la fin de l’année 2021. « Vous aurez 3 bus et Dakar Dem Dikk va contribuer, s’il le faut, sans oublier le TER qui sera opérationnel en décembre prochain », leur a-t-il promis. Ainsi, les déplacements seront facilités pour les étudiants, car l’institut est situé à proximité des sphères ministérielles, difficiles d’accès car n’étant pas desservies par les transports en commun. Une autre annonce importante et relative à la restauration des étudiants a été aussi faite parle Président Macky Sall. Dans ce sens, des directives seront données à la directrice de l’institut : « la directrice va prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler ces problèmes de transport et de restauration avec notre appui… », leur a-t-il fait savoir. La cérémonie d’inauguration a été ponctuée par une visite des ateliers de cet institut spécialisé dans les formations en mécanique et dans les métiers numériques. A l’issue de la visite, Macky Sall s’est félicité de la forte présence de filles dans ces filières qui, d’habitude étaient le domaine des garçons. A la fin de la cérémonie le Président s’est rendu à Thiès où il devait inaugurer un autre ISEP. A signaler que d’autres instituts de ce genre sont ouverts dans les régions du pays, notamment à Dakar et à Richard-Toll. WORE NDOYE