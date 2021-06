RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : L’AMBASSADRICE RÉGIONALE DE LA COP 26 PRÔNE DES SOLUTIONS INTÉGRÉES

’’Nous devons trouver des solutions intégrées mondiales pour le continent africain et le monde entier’’, a déclaré Janet Rogan, en visite de travail au ministère de l’Environnement et du Développement durable.

’’Nous sommes venus pour discuter des questions du climat et de la COP 26 à Glasgow en Ecosse (…)’’ a-t-elle précisé en assurant que les questions climatiques devaient être résolues ensemble afin de trouver un équilibre entre atténuation, adaptation, finance et aussi collaboration, entre tous les pays, avec le secteur public et privé et la société civile.

Janet Rogan a soutenu que ’’pour relancer l’économie globale touchée par la pandémie de Covid 19’’, les pays doivent ’’aller vers une économie verte, à travers une énergie renouvelable’’.

Le développement durable, le climat et la pandémie ’’sont connectés’’, a t-elle relevé.

La lutte contre les changements climatiques repose sur l’atténuation relative à la baisse des températures, l’adaptation avec le changement les modes de culture, des habitudes comme l’utilisation du plastique à bannir, a t-elle indiqué.

Janet Rogan a estimé que ’’pour y arriver, il faut des mesures de planification, des financements adaptés (…) avec la mobilisation des 100 milliards de dollars par an destinés aux pays en développement’’.

’’C’est un objectif de la présidence de la COP 26’’, a assuré l’ambassadrice, reconnaissant que ’’l’accès aux fonds est difficile pour les projets d’adaptation des pays en développement’’.

’’Nous travaillons avec les banques et autres partenaires pour qu’ils soient plus faciles et plus accessibles’’, a-t-elle fait savoir.

SBS/OID/AKS