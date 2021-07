[Focus] Partis écologistes au Sénégal : Un engagement vert qui se fane

Au moment où dans le monde la thématique de l’écologie est au centre du débat politique, avec les questions liées au changement climatique, au développement durable, l’engagement écologiste a baissé d’intensité au Sénégal. Des spécialistes tentent d’expliquer cette léthargie politique des mouvements écologistes par le manque d’attractivité de cette thématique.

Entre Objectifs de développement durable (Odd), changement climatique, les thématiques liées à l’écologie n’ont jamais été autant au cœur du débat politique dans le monde. Cependant, au Sénégal, les partis et mouvements d’obédience écologiste sont de moins en moins visibles dans l’espace politique. Observant le débat politique, le Professeur Bienvenu Sambou, Directeur de l’Institut des sciences de l’Environnement (Ise) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), confirme ce constat. Il regrette l’absence d’une prise en charge des préoccupations environnementales dans l’espace politique. Même s’il «n’y a pratiquement plus de partis écologistes», l’environnementaliste souligne que ce n’est pas une raison de ne pas poser ce débat. «La question écologique devrait être l’affaire de tous. Les partis politiques de la mouvance présidentielle comme de l’opposition doivent accorder une importance aux questions environnementales. On ne doit pas laisser cette préoccupation entre les mains des activistes qui n’ont pas de pouvoir de décision. Ce sont les hommes politiques qui peuvent changer les choses», explique celui qui porte le plaidoyer pour la prise en charge de ces questions par les gouvernants. Pour le spécialiste des forêts, la protection de l’environnement est essentielle pour la survie de l’humanité qui est menacée du fait de la déstructuration des écosystèmes ayant comme conséquence le changement climatique, entre autres.

Aboubacry Dia, Ali Haïdar et Ousmane Sow Huchard, les précurseurs

Toutefois, dans un passé récent, il y avait des personnalités qui portaient l’écologie politique au Sénégal, même si en termes de poids électoral, elles n’ont pas eu les résultats escomptés. L’une des figures de proue du mouvement écologiste sénégalais est Haïdar El Ali, communément appelé Ali Haïdar. Actuellement responsable de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte, le militant écologiste a été Ministre de l’Écologie et de la Protection de la nature en 2012 puis Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes de 2013 à 2014. Le natif de Louga (27 janvier 1953) a commencé à défendre l’écologie depuis 1986, date à laquelle, il a rejoint l’Oceanium de Dakar où il mène ses premiers combats. Plongeur marin professionnel, son engagement politique est lié à la lutte pour la promotion de l’écologie. Cependant, Ali Haïdar a dû s’allier avec Ousmane Tanor Dieng, dans la coalition Benno AkTanor en 2012 pour contribuer, la même année, à la victoire du Président Macky Sall et ainsi participer à la gestion des affaires publiques. Depuis lors, son parti semble être happé par la coalition Benno Bokk Yaakaar.

L’autre responsable écologiste est Ousmane Huchard Sow, décédé le 30 juin 2020 à l’âge de 78 ans. Surnommé Soleya Mama, il a commencé à militer chez les Verts en 1999. Lors de son décès, le Président Macky Sall avait rendu hommage à un «fervent défenseur de notre culture et protecteur de l’environnement». Député écologiste à l’Assemblée nationale, Ousmane Sow était, depuis 2009, Conseiller municipal à la Commune de Ziguinchor.

Auparavant, en juillet 1992, un groupe de 33 personnes dont Aboubacry Dia, créèrent le 18ème parti politique sénégalais : le Parti africain écologiste du Sénégal (Pae/S). Dès sa reconnaissance officielle, cette formation politique annonce la candidature de M. Dia à l’élection présidentielle de février 1993. Sans moyens financiers et techniques, et sans militants, la campagne électorale du candidat écologiste se fit principalement par le biais des médias et par quelques rencontres et débats. Une campagne qui s’est achevée dans la confusion, à moins de quatre semaines de l’échéance, par l’annonce du retrait de la candidature le 28 janvier en raison de la « jeunesse du parti et du manque de moyens logistiques ».

« L’écologie politique, la voie royale »

Dans la foulée de l’engagement des leaders écologistes historiques, de nouveaux mouvements commencent à émerger au Sénégal à l’image du parti Alliance des écologistes du Sénégal (Ades). Cette formation a été créée le 25 avril 2021 par Baye Salla Mar, agent au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable en service au entre Régional des Conventions de Bâle et de Stockholm pour les Pays d’Afrique de l’Ouest (Crcbs-Af). Ce dernier affirme que la mise en place de ce parti s’explique par le fait que l’écologie au Sénégal a besoin de relève parce que «ça commence à peser dans les jambes de nos anciens qui ont tant fait». Les partis écologistes ont pratiquement tous sombré dans une hibernation et ont fini par être absorbés par les grandes formations politiques classiques qui disposent de beaucoup plus de moyens financiers et de capacité de mobilisation, note-t-il. Cependant, Baye Salla Mar est d’avis que le pays gagnerait à instaurer un «débat vert». «L’écologie politique est la façon la plus concrète possible qui montre la nécessité d’une rupture avec le capitalisme. Nous nous sommes engagés en politique avec l’Ades, qui est un parti à vocation idéologique écologique, pour introduire de nouveaux sujets dans le débat public ; des sujets fondamentaux qui comptent pour la nation sénégalaise et pour la civilisation humaine».

Le responsable de l’Ades est convaincu que l’écologie politique est la voie d’accès royale pouvant permettre d’atteindre le développement tant souhaité tout en diminuant la pression exercée sur l’environnement pour garantir un avenir aux générations futures.

Querelles intestines, discours inadapté…

Même s’il est constaté une certaine léthargie de ce mouvement au Sénégal, le président de l’Ades reconnaît que le premier legs laissé par les partis écologiques est d’avoir su alerter à temps sur les problématiques environnementales qui commençaient à émerger. «Même si l’on constate que les partis écologiques ont perdu du terrain. Nous sommes conscients du fait qu’avec l’urgence écologique, notre tour est venu de jouer un rôle primordial dans le landerneau politique sénégalais», poursuit M. Mar. Sur le manque d’attractivité des partis écologistes, Baye Salla Mar estime que si ces partis «ont du mal à trouver leur propre voie, c’est parce qu’ils ont toujours été minés par des querelles intestines accompagnées de divergences profondes et tenant un discours qui, au fil du temps, est devenu inadapté».

Les crises que les partis écologistes traversent indiquent que les défis à relever sont importants. Pour ce faire, M. Mar avertit qu’il faudra reconnaître que l’espace politique sénégalais est celui des opinions dominantes. «Les partis écologistes en tant qu’organisations, ont connu des hauts et des bas, des démembrements et des remembrements. C’est un bon moment pour changer les choses et les stratégies basées sur la croissance infinie avec des politiques économiques qui sont condamnées et qui nous condamnent à mort», propose le président de l’Alliance des Écologistes du Sénégal (Ades).

PR BIENVENU SAMBOU, DIRECTEUR ISE – «Il ne faut pas rêver, on n’aura pas de parti écologiste fort»

L’environnement étant considéré comme une question technique, qui n’accroche pas le Sénégalais lambda, il sera difficile d’avoir un parti écologique fort au Sénégal, estime le Directeur de l’Institut des sciences de l’environnement (Ise).

Spécialistes de l’environnement, le Professeur Bienvenu Sambou, Directeur de l’Institut des sciences de l’environnement (Ise), a indiqué que les partis classiques doivent prendre la question environnementale en charge car les mouvements écologistes n’ont pas cette force de mobilisation politique ni de pouvoir de décision. Toutefois, il reconnaît que ce sera difficile au Sénégal d’avoir un parti écologiste fort du fait du niveau d’instruction de la population. «Il ne faut pas rêver car un parti écologiste fort, on n’en aura pas. La raison, c’est que l’environnement est considéré comme une question technique qui n’accroche pas le Sénégalais lambda. Ces partis ne pourront jamais s’implanter pour changer la donne. Ce sont les partis classiques représentatifs qui doivent soulever ces questions», estime le Pr Sambou.

Selon l’enseignant chercheur, les scientifiques ont une responsabilité dans l’absence de débat sur les questions écologistes au sein des partis politiques. Les cadres politiques doivent s’occuper de questions pareilles au lieu de parler de politique politicienne, estime-t-il. «Les forêts au Sénégal sont en train de disparaître, les écosystèmes marins sont détraqués. Qu’est-ce que sera le fondement de notre développement ? Notre survie en dépend. Il n’y a rien de plus urgent que de prendre en charge cette question par les politiques», alerte le Directeur de l’Ise.

Oumar KANDE