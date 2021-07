JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020 – LE JAPON ET LE CNOSS MOTIVENT LES ATHLETES SENEGALAIS

En prélude aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 prévus du 23 juillet au 8 août et ceux paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021, les athlètes sénégalais ont eu droit à une cérémonie d’encouragement hier, mercredi 30 juin par l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo. Une cérémonie dont certains athlètes ont pris part à l’image du porte-drapeau sénégalais Mbagnick Ndiaye ou encore Jeanne Boudbien et Fatou Kiné Ndiaye. «C’est un grand plaisir pour moi d’assister à cette cérémonie dédiée aux athlètes sénégalais qualifiés aux JO de Tokyo. Toutes mes félicitations aux 12 athlètes sénégalais», s’est réjoui M. Tatsuo. Et d’ajouter : «L’espoir est permis, et la réussite de ce grand évènement sportif en cette période incertaine de Covid-19 constituera un moment important pour le Sénégal, qui accueillera en 2026 les JOJ».

Mettant l’accent sur les relations entre le Sénégal et le Japon, M. Tatsuo se dit convaincu que «les Tokyo 2020, marqueront une nouvelle étape dans la longue histoire d’amitié qui dure depuis plus de 60 ans, et approfondiront davantage la compréhension mutuelle entre les deux pays». En perspective des JOJ de 2026 que le Sénégal va organiser, Arai Tatsuo espère que : «les Tokyo 2020 feront rêver la jeunesse qui est l’avenir de nos pays grâce à la force du sport qui transcende toutes les barrières idéologiques, de langue ou de race et qui nous donne espoir en un monde meilleur que nous pouvons construire ensemble». L’ambassadeur du Japon au Sénégal conclut son allocution déclarant que gouvernement du Japon, ainsi que le CIO ne ménageront aucun effort afin de réaliser des Jeux Olympiques dans un environnement qui respecte toutes les mesures sanitaires et de sécurité. Pour le président du Comité National Olympique Sportif Sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye le Japon a, dans ces moments de crise liée à la pandémie de Covid-19, a fini de «convaincre les observateurs les plus sceptiques et de démontrer à la face du monde les capacités de dépassement d’un peuple uni». «Ainsi après les mémorables Jeux Olympiques d’été de 1964, Jeux de la XVIIIème Olympiade de l’ère moderne, célébré à Tokyo, au Japon du 10 au 24 octobre 1964 (…), le Japon avec sa nature magique et ses iles enchantées, récidive au grand bonheur des amoureux de l’Olympisme, il va de nouveau accueillir la plus prestigieuse manifestation sportive du monde», soutient M. Ndiaye. Qui ajoute : «nous y voilà avec la même détermination, le même dynamisme, le même enthousiasme pour célébrer encore l’Olympisme dans toutes ses dimensions avec des Jeux chargés d’espoir pour notre devenir en tant que peuples d’un univers en pleine mutation». La cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités gouvernementales, patronales et diplomatiques dont le ministre des sports Matar Bâ, du ministre de l’économie, du plan et de la coopération Amadou Hott, du président du Conseil National du Patronat Baidy Agne, de l’ambassadrice de l’UE au Sénégal Irène Mingasson etc. LISTE DES ATHLÈTES QUALIFIÉS AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES JEUX OLYMPIQUES 1. Ibrahima Diaw : Tennis de Table

2. Jean Pierre Bourhis : Canoës-kayak

3. Mbagnick Ndiaye : Judo

4. Ndeye Bineta Diongue : Escrime

5. Louis François Mendy : Athletisme

6. Jeanne Boutbien : Natation

7. Steven Aimable : Natation

. Adama Diatta : Lutte

9. Chiara Costa : Tir JEUX PARALYMPIQUES 1. Youssoupha Diouf : Athletisme-Lancer Javelot

2. Ibrahima Seye : Taekwondo

3. Fatou Kine Ndiaye : Athletisme-Lancer Poids AbdOULAYE A.SAKHO (STAGIAIRE)