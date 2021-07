Bloqués en Chine: 135 Sénégalais vivent le calvaire faute de passeports

Près de 135 Sénégalais de Chine sont bloqués en Chine. Leurs titres de voyages ont expiré et ils sont confrontés à d’énormes difficultés pour les renouveler, rapporte “Les Échos”. Pis, leurs comptes bancaires ont été aussi bloqués. Ces Sénégalais de Chine risquent d’être rapatriés au Sénégal si leurs passeports ne sont pas renouvelés.

Pour rappel, désormais, la validité du passeport est de 10 ans et non de 5 ans. C’est une mesure actée par le Président Macky Sall qui va ravir les détenteurs de passeport. L’annonce a été faite par le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Sarr.

À cette mesure, s’ajoutent l’augmentation des valises mobiles d’enrôlement et l’ouverture prochaine de nouveaux centres de production et de centres satellites dans les missions diplomatiques et consulaires.