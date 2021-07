Participation aux Jo, organisation des Joj : Le Cnoss en forme olympique

Par Woury DIALLO – Avec l’approche des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) est désormais sur deux «pistes» avec la poursuite de ses activités pour les besoins des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) de 2026.

Justement, en prélude à cette fête de la jeunesse mondiale, que Dakar accueille pour la première fois dans cinq ans, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et le Comité d’organisation des Joj (Cojoj) Dakar 2026 ont signé hier une convention de partenariat dans les locaux dudit ministère. Une cérémonie en présence de la ministre Aïssata Tall Sall, du président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye, du coordonnateur des Joj 2026, Ibrahima Wade, de l’ambassadeur du Japon ou encore de la Déléguée de l’Union européenne au Sénégal.

Un partenariat salué à sa juste mesure par le président du Cnoss qui d’emblée précise : «L’acte que nous posons à cet instant s’inscrit dans le prolongement des instructions du Président Macky Sall, qui a prescrit la mobilisation de tous nos compatriotes autour de la préparation des 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse ; une première en terre africaine.» Avant de poursuivre : «Le Sénégal et sa diplomatie sont habitués aux grands rendez-vous. C’est une vérité d’évidence d’admettre que la diplomatie des Etats et la diplomatie du sport sont bien fondées à cheminer ensemble. C’est donc un partenariat qui mobilise tous les ministères. Il s’agit, avec ce partenariat, de tirer le meilleur parti du réseau des Missions diplomatiques et consulaires de notre pays à travers le monde, pour mieux assurer la visibilité de l’évènement et promouvoir davantage la destination Sénégal. Il s’agit également de sensibiliser les organisations africaines pour une appropriation de ces Joj et un soutien actif à la préparation et à l’organisation. Il s’agit enfin de mobiliser nos compatriotes de la Diaspora pour leur implication pleine et entière. Un acte qui est un prolongement des directives du président de la République», soutient le patron de l’Olym­pisme sénégalais. Qui parle de «moments inédits que le Sénégal s’apprête à vivre en 2026, avec 4676 jeunes athlètes venant de 206 comités nationaux olympiques, plusieurs milliers d’officiels, d’encadreurs, de techniciens, les membres de la famille olympique internationale, la presse mondiale, et un public venu des quatre coins du monde pour un évènement qui mérite une mobilisation exceptionnelle».

Aïssata Tall Sall : «Les acteurs de la diplomatie, comme ceux du Mouve­ment olympique, véhiculent les mêmes valeurs»

Pour la ministre des Affaires étrangères, «ce partenariat est nécessaire et indispensable. En effet, les acteurs de la diplomatie, comme ceux du Mouve­ment olympique, véhiculent les mêmes valeurs. Tous prônent un monde de paix et de tolérance. Un monde d’amitié et de solidarité, un monde de compétition mais de saine compétition».

Revenant sur le choix du Sénégal d’abriter les Joj, elle poursuit : «C’est tout un continent qui est honoré par cette décision historique. C’est également et surtout le leadership du Président Macky Sall sur la scène africaine et mondiale qui est ainsi consacré.» Suffisant, selon elle, pour qu’à travers l’action diplomatique, on en fait «un rendez-vous de l’histoire afin de hisser plus haut l’image du Sénégal».

Sous ce chapitre, poursuit Mme Aïssata Tall Sall, «la réussite des Joj passera par une appropriation des Africains. Tous les regards seront donc tournés vers l’Afrique. Nous nous y engageons avec l’ensemble du pays, toutes les diplomaties y compris le secteur privé, la Diaspora pour que tous soient mobilisés et impliqués». Forte de cela, elle assure et rassure quant au soutien de son Département à œuvrer pour la réussite de l’événement tout en saluant «l’engagement et l’implication» du président du Cnoss, pour une bonne organisation des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse.

wdiallo@lequotidien.sn