Descente de la gendarmerie à la Cité «Imbécile » de Hann: 115 femmes parmi les personnes interpellées

Commandant de la Légion de gendarmerie Ouest, Lieutenant-Colonel Abdoul Mbengue a fait le bilan de l’opération. Laquelle s’est déroulée, ce samedi 3 juillet, de minuit à 6 heures du matin. « L’évocation du nom de la Cité est assez révélatrice des activités illicites s’y passent. Et pour faire ladite opération, nous avons mobilisé 422 gendarmes, 56 véhicules et 6 chiens. A l’issue, nous avons interpellé 2071 personnes dont 115 femmes. Toutes ces personnes interpellées sont originaires de 7 pays dont le Sénégal », a-t-il d’emblée renseigné.

Selon toujours sa déclaration, 28 personnes ont été arrêtées pour des infractions à la loi pénale notamment 3 pour recel, 16 pour détention et port d’armes blanches et 9 pour détention et usage de chanvre indien.

« Parmi le matériel saisi, nous avons des gourdins, des coupecoupes, des pieds de biche, des câbles électriques qui pourraient appartenir au Train express régional (Ter) mais c’est à confirmer, un moteur hors-bord et 22 cornets de chanvre indien », énumère le Lieutenant-Colonel Abdou Mbengue.

Il précise tout de même : « Ce qu’il faut noter est que dans la cité, il y a des personnes qui n’y habitent pas mais qui ont érigé des blocs de baraques loués à 25 mille FCFA la chambre. Parmi les locataires, il y en a qui trouvent d’autres personnes qu’ils hébergent et qui payent entre 7000 et 7500 FCFA. C’est ce qui occasionne la promiscuité et la précarité dans la cité ».

