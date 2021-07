Territoires palestiniens : manifestation à Ramallah pour demander le départ de Mahmoud Abbas

Samedi 3 juillet, des centaines de Palestiniens ont appelé à nouveau au départ de Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, lors d’une nouvelle manifestation à Ramallah. Une manifestation pour protester contre la mort du célèbre militant Nizar Banat, qui parlait haut et fort de la corruption du gouvernement, battu à mort après avoir été arrêté par l’Autorité palestinienne. A Hebron, au contraire, des manifestants pro-Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, se sont rassemblés « en soutien au président » des images que le gouvernement a massivement partagé sur les réseaux sociaux.

Avec notre correspondante dans les Territoires Palestiniens, Alice Froussard

Sur la place al Manara, une grande pancarte blanche, et en lettres capitales rouge : « Abbas dégage », et des centaines de manifestants palestiniens scandant « à bas le régime militaire », « Non aux assassinats politiques ».

Contrairement à la semaine dernière, sur la place, les forces de sécurité ne sont pas là en civil parmi la foule, mais à proximité de la Muqata, le palais présidentiel, se dresse une importante présence policière qui bloque la route des manifestants. La colère est là, explique un palestinien d’une quarantaine d’année, préférant garder l’anonymat

« L’assassinat de Nizar Banat, c’est la face émergée de l’iceberg. Il y a une corruption énorme dans le gouvernement, ils sont exclus, ils ignorent ce qu’est la légitimité ? Nous, on veut dissoudre le gouvernement et on veut des élections. Pour que le peuple puisse choisir à nouveau ses dirigeants qui les représentent, car autrement, cela n’a aucune valeur »

La famille de Nizar Banat, mort la semaine dernière, est en tête du cortège elle réclame une enquête internationale, accuse les forces de sécurité palestiniennes de l’avoir assassiné. Une chose est sure, tous les manifestants s’accordent sur une chose : que l’Autorité Palestinienne rende des comptes après ce qui est arrivé au célèbre militant.