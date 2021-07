Effroyable coulée de boue au Japon: un bilan provisoire de 4 morts et 64 disparus

Les opérations de secours et de déblayage reprendront mardi à 6h heure locale (lundi 23h heure belge). Lundi, des pompiers, des policiers et des soldats des Forces japonaises d’autodéfense ont utilisé des perches spéciales et des pelleteuses pour progresser au milieu de la boue et dégager des montagnes de débris, dans une recherche de survivants de plus en plus désespérée.