L’Argentine de Lionel Messi et le Brésil de Neymar en demi-finales de la Copa America

Lionel Messi, auteur d’un but et de deux passes décisives, a permis à l’Argentine de s’imposer 3-0 en quart de finale de la Copa America face à l’Équateur, réduit à dix, samedi à Goiania. L’Argentine affrontera la Colombie qui est venue à bout de l’Uruguay un peu plus tôt dans la soirée (4-2 aux tirs au but, après un match nul 0-0 à l’issue du temps réglementaire). Le Brésil, également réduit à dix, a souffert pour battre le Chili. Il affrontera le Pérou en demi-finale.