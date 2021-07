Les 10 films les plus attendus du Festival de Cannes

Benedetta

Flag Day

“The Last Face”, signé Sean Penn et présenté au Festival de Cannes en 2016, avait fait un flop absolu. Moralisateur et écœurant de bons sentiments, il n’avait pas rencontré son public. On l’attend donc au tournant avec “Flag Day” dans lequel il se met en scène aux côtés de sa fille, Dylan. Le film raconte l’histoire de John Vogel, personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. “Flag Day” est tiré d’une histoire vraie et raconte comment on se remet des mensonges de nos parents.