Eliminatoires Mondial 2022 : Paulo Duarte se fixe l’objectif de battre le Sénégal

Le Togo retrouvera le Sénégal sur son chemin lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Récemment nommé sélectionneur des Eperviers, Paulo Duarte s’est fixé l’objectif de battre le Sénégal avec qui il partage la poule H.

Même s’il reconnaît la suprématie sénégalaise, Duarte veut frapper un grand coup à Thiès lors de la 1ère journée des éliminatoires du Mondial 2022. “C’est clairement le candidat du groupe pour la Coupe du Monde. C’est la meilleure équipe d’Afrique actuellement. Avant, il y avait la Côte d’Ivoire, le Ghana, l’Egypte. Aujourd’hui, c’est le Sénégal qui est le plus fort.

Le Sénégal et moi, on se connaît. Il y a quelques mois, je suis tombé sur cette équipe et on a raté la qualification pour deux points, quand la FIFA a décidé de faire rejouer un match après un an (un match que le Sénégal avait rejoué et gagné contre l’Afrique du Sud 2-0). Si ce n’était pas ce match, c’est le Burkina Faso qui allait se qualifier au Mondial en Russie.

Mais nonobstant tout ça, on doit préparer notre équipe avec l’objectif en tête qui est d’aller battre le Sénégal pour ce premier match. Montrer que le Togo a un avenir, de bons joueurs et est capable de faire ça”, déclare-t-il dans des propos relayés par Stades.

Par Mandaw Mbengue

SENEGO