Italie: Les pompiers italiens prêts à capaciter leurs pairs sénégalais (Initiative ambassadeur)

La ville de Touba a bénéficié récemment d’un don de véhicules de sapeurs-pompiers d’Italie. Ce lundi 5 juillet à Rome, une réunion s’est tenue au ministère de l’Intérieur, pour remercier les amis italiens. Occasion également de parler de coopération entre sapeurs des deux pays. Etaient présents, Dr Papa Abdoulaye Seck, ambassadeur du Sénégal, une délégation de l’association Touba Ca Kanam, le représentant de la communauté sénégalaise de Rome Aly Babà Faye et Mouhamed Ali Ndiaye, ancien champion de boxe italien, engagé dans le social.

Coopération Italie et Sénégal

La coopération bilatérale entre l’Italie et le Sénégal, notamment dans la lutte contre les incendies, a été revisitée au cours de cette rencontre. De même que le système, l’organisation et les méthodes d’intervention des pompiers italiens ont été présentés, rapporte .toscanaindiretta.it.

Formation des sapeurs sénégalais

La volonté commune de signer un protocole d’accord pour le soutien logistique et la formation du personnel des pompiers sénégalais ont été mis en exergue. Le chef de corps et le chef de service se sont déclarés disponibles pour qu’une délégation de pompiers sénégalais se rende en Italie sur invitation officielle, avec l’assistance de l’ambassadeur du Sénégal en Italie, pour affiner les méthodologies du secours public.

Ambiance bon enfant

A l’issue de la rencontre, un échange de cadeaux et de médailles commémoratives a eu lieu entre le commandement des pompiers et l’ambassadeur du Sénégal. Mouhamed Ali Ndiaye a remis au préfet de Rome, Laura Lega, le livre “Mi chiamo Mouhamed Ali” (Mon nom est Mouhamed Ali), qui raconte sa vie de migrant, de champion de boxe et d’ambassadeur de bonne volonté pour les personnes handicapées. Mouhamed Ali Ndiaye.