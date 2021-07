Christophe Yvetot: «Macky Sall confirme son statut de champion du développement industriel»

– Le Représentant-résident de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) au Sénégal a salué «l’audace et le courage» du Gouvernement du Sénégal qui poursuit ses projets d’industrialisation dans un contexte économique difficile lié à la pandémie de Covid-19. «Macky Sall confirme son statut de champion de la troisième décennie des Nations unies pour le développement industriel de l’Afrique 2016-2035», soutient Christophe Yvetot.

En effet, souligne-t-il, alors que la situation aurait pu pousser le Sénégal à abandonner ses grands projets, il a, au contraire, décidé d’aller de l’avant et d’ajuster ou accélérer ces efforts visant à promouvoir un développement endogène appuyé sur un secteur productif propice et compétitif et soutenu par un secteur privé national fort. C’est, à son avis, la preuve d’un leadership lancé depuis septembre 2020.