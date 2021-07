Euro: au bout de l’effort, l’Angleterre écarte le Danemark et a rendez-vous avec l’Italie en finale

L’Angleterre a rejoint l’Italie en finale de l’Euro en renversant la révélation danoise (2-1 après prolongation) mercredi au stade de Wembley à Londres. Dans un match d’une très grande intensité, les attaques des deux côtés se répondaient coup par coup. C’est finalement Damsgaard qui avait ouvert le score à la 30e minute sur une sublime coup franc direct qui passe au-dessus du mur et sous la barre transversale et donne l’avance aux Danois 1-0.

Le jeune qui avait pris la place d’Eriksen dans le XI suite à son arrêt cardiaque signe là le premier coup franc direct de cet Euro. 9 minutes après, Kane adresse une sublime passe pour Saka dans le dos de la défense danoise et le joueur d’Arsenal cherche Sterling dans la surface. Mais ça sera finalement Kjaer qui marquera contre son camp pour l’égalisation 1-1 de l’Angleterre.

A la reprise, les deux équipes enchaînent les énormes occasions et Schmeichel dans les cages danoises enchaînent les arrêts. Mais rapidement les Danois sont fatigués, Hujlmand fait de nombreux changements et la dynamique danoise est cassée. En face l’Angleterre est toujours fraîche physiquement et continue ses assauts sur le but danois. Sans succès, et le match file en prolongations. Le Danemark subit énormément, avec quelques miracles sur phases défensives face à des Anglais qui campent dans leur moitié de terrain.

Sur un contact entre Sterling et Maehle dans la surface, l’arbitre siffle pénalty. Kane s’en charge, son tir est d’abord arrêté par Schmeichel mais l’attaquant anglais avait bien suivi et vient remettre du plat du pied son tir contré. L’Angleterre passe en tête 2-1 et les Danois n’auront quasiment jamais pu revenir. Les Anglais, trop forts athlétiquement, poursuivent leurs offensifs et auraient pu corser l’addition en fin de match. Mais ça s’arrêtera à 2-1, laissant exulter un stade de Wembley plein de 63 000 spectateurs. Rendez-vous dimanche face à l’Italie dans cette même enceinte anglaise pour savoir si le football is coming home…

