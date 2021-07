AUSSE RECURRENTE DES CAS DE COVID-19 Abdoulaye Diouf Sarr appelle à la mobilisation communautaire

Hier, jeudi 8 juillet, le ministre de la Santé a fait le point de la situation actuelle de la pandémie de Covid-19. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, « la situation actuelle peut se caractériser par une augmentation exceptionnelle du nombre de cas » qui mérite une réflexion. Abdoulaye Diouf Sarr qui s’exprimait au journal télévisé de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) dira par suite que la raison, c’est « parce que c’est la première fois depuis le début de la pandémie que le pays a atteint la barre des 356 cas et aujourd’hui (jeudi) 354 cas. Ce qui veut dire de manière globale, que malgré les espoirs qu’on a eus ces derniers temps, avec une courbe décroissante en un moment, cette courbe se redresse et de manière assez raide », s’est désolé le ministre de la Santé. Tout en soulignant que « cela n’est pas propre au Sénégal, le ministre dira que : « C’est quand même une tendance globale mais il faut se rendre à l’évidence pour dire que c’est un tout petit peu le comportement de ce virus qui fait qu’il faut véritablement s’inscrire dans la permanence de la riposte ». Avant de préciser qu’il est important d’entrer dans un « face à face pédagogique avec les populations ». A en croire le ministre et son équipe, ils ne comptent pas se laisser faire. « Face à cette situation, nous avons estimé qu’il était extrêmement important d’entrer dans un face à face pédagogique avec les populations et véritablement continuer à susciter à leur niveau ce comportement le réflexe de riposte permanente », a précisé Abdoulaye Diouf Sarr. A la question de savoir si l’on peut vraiment parler de 3e vague, le ministre a répondu qu’il « faut se rendre à l’évidence ». Avant de faire savoir que « l’opinion a déjà commencé à parler de 3e vague. Donc, il faut l’accepter et gérer en tant que tel ». Poursuivant ses propos, Diouf Sarr a ajouté « mais aussi faire en sorte que les Sénégalais et les Sénégalaises soient conscients que la riposte que nous sommes en train de mener depuis un an et quatre(4) mois et plus, va encore durer et qu’il faut avoir la philosophie de l’endurance, continuer à se battre et se dire que le virus, c’est un virus qui va habiter avec nous ». Par conséquent, « il faut une mobilisation communautaire et s’inscrire dans une permanence de la riposte », a conclu le ministre. BARThELEMY COLY (STAGIAIRE