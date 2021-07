BASKETBALL-1/4 DE FINALE COUPE DU MONDE U19 – Le Sénégal défie les Etats-Unis

Après avoir fait l’agréable sensation de se hisser dans le top 8 de la coupe du monde U19, l’équipe nationale U19 redescend sur le parquet pour les quarts de finale. Elle fera face ce vendredi à 15 h aux États-Unis, détenteurs du trophée mondial. Un défi majeur pour les poulains du coach Sir Parfait Adjivon au vu de l’envergure de cet adversaire américain qui, signale-t-on, a réussi à remporter cette compétition à sept reprises. Sans surprise, les États-Unis, champions du monde en titre, ont réussi une véritable démonstration de force lors de leur dernière sortie où ils ont littéralement atomisé la Corée du Sud sur le score de (132-60). Du côté des Lionceaux, vice-champions d’Afrique, le moment est à la préparation mentale. “Nous la préparons sereinement. On aura le temps de mettre en place une stratégie. Le discours est beaucoup plus accentué sur le côté mental. Il ne faut pas avoir de complexe. Ils ont de beaux joueurs qui évoluent à un niveau supérieur mais moi, je dis qu’il faut croire en notre potentiel après on verra”, avait déclaré le coach des Lions au sortir de la victoire contre la Lettonie (57-44). Pour l’heure, la qualification est déjà à inscrire dans le marbre du basket-ball sénégalais. C’est en effet la première fois qu’une équipe de basket sénégalaise accède à ce stade de la compétition mondiale. Il reste à créer l’exploit. Pour rappel, lors de leurs précédentes participations, les Lionceaux avaient terminé à la dernière place du classement en 2013 et une 15ème place en 2019. Omar DIAW LESOLEIL